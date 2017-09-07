Ресторан устроил парковку на тротуаре в центре Барнаула. ГИБДД не считает это нарушением

Парковка на ул. Молодежной .Фото : из архива редакции. Из-за парковки пешеходам остается лишь узкий проход. Фото : из архива редакции. Так выглядел тротуар до осени 2016 года. Фото : из архива редакции. Вскоре после обращения читателя знак убрали. Но парковка осталась. Фото : из архива редакции.

О проблеме altapress.ru рассказал наш постоянный читатель (он попросил не называть его имя в публикации). По его словам, осенью 2016 года на этом участке исчез бордюрный камень, отделявший тротуар от проезжей части. Вскоре на месте пешеходной дорожки появилась разметка для стоянки машин и знак "место для парковки". Табличка под знаком предписывала парковаться параллельно, но ширина зоны для автомобилей позволяет ставить их перпендикулярно дороге.

Горожанин сообщил об этом в ГИБДД и попросил возбудить административное дело по статье КоАП "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений", а также выписать виновнику предписание восстановить тротуар.

По мнению автора обращения, такая парковка противоречит и ПДД, и другим нормативно-правовым актам (в частности, СНиПам: тротуар получился слишком узким); выполнена самовольно, без разработки необходимой проектно-сметной документации.

В августе 2017 года полицейские обследовали участок и не выявили повреждение тротуара. Также в своем ответе (копия есть в распоряжении редакции) говорится, что "помехи в дорожном движении для пешеходов не создаются". Состав правонарушения по статье "Повреждение дорог...", по мнению ГИБДД, отсутствует.

Тем не менее сотрудники инспекции сообщили, что направили в администрацию Барнаула представление "по факту повышенного износа бортового камня у дома №25 по ул. Молодежной".

Вскоре после обращения читателя знак убрали. Это произошло до того, как он получил ответ из ГИБДД. Однако автомобили по-прежнему продолжают парковаться у здания ресторана.

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