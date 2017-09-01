ГИБДД прогнозирует резкий рост смертельных ДТП после 2018 года

ГИБДД прогнозирует, что после 2018 года в России начнется резкий рост числа ДТП и погибших. Это связано с неконтролируемой автомобилизацией населения, старением автопарка и водителей. Такой прогноз опубликован в проекте стратегии безопасности дорожного движения до 2023 года, пишет "Коммерсантъ".
По словам начальника ГИБДД России Михаила Черникова, в целом смертность в ДТП снизилась. Однако если смотреть разбивку по регионам, то в каждом третьем статистика ухудшилась.
При этом после 2018 года ожидается резкий рост числа погибших в ДТП, отмечают авторы документа. Среди причин разработчики называют неконтролируемую автомобилизацию, отсутствие контроля за техническим состоянием машин, увеличение среднего возраста водителей.
Пока составители документа не приводят конкретных мер для решения проблем. Пока стратегия описана в общих чертах. Так, предлагается увеличить число камер, экономически стимулировать водителей к соблюдению ПДД (с помощью налогов, страхования и лицензирования), а также улучшать инфраструктуру: устанавливать ограждение и освещение на дорогах. В документе также сказано, что снижения аварийности надо добиваться за счет "малозатратных, но эффективных мероприятиях".
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