7 горячих автоприколов из Барнаула, Бийска и Новосибирска

В последнее дни в соцсетях появилось множество автомобильных происшествий, которые altapress.ru, мягко сказать, удивили. Предлагаем вам горячую семерку автоприколов из Барнаулу, Бийска, Новосибирска и Бухтармы.
7. Бийский "стоунхендж"
В Бийске лес в районе АБ оградили от въезда автомобилей бетонными блоками со стороны городских очистных сооружений. Как утверждают подписчики сообщества "Типичный Бийск", это сделано для того, чтобы "автовандалы" не заезжали в лесной массив. Впрочем, по мнению других читателей, от "пеших вандалов" лес эти загородки не спасут.
6. Новосибирский бетоноход
В Новосибирске водитель автомобиля Lexus въехал на площадку с недавно уложенным бетоном и застрял, сообщает АСТ-54.
5. Бухтарминский утопленник
В минувшие выходные на Бухтарме водитель машины не заметил, что кончилась дорога и нырнул на автомобиле в Голубой залив. Водитель выжил. А вот его утопленный четырехколесный друг стал объектом для фотографирования отдыхающих.
4. Барнаульские паркуны
Не перестают радовать барнаульские мастера парковки. В очередной серии снимков про таких "парковщиках от бога", выложенных в паблике Barnaul22, мы выбрали вот эти три, наиболее понравившиеся нам своей лихостью.
3. Ромка Наукоградский
Подписчики паблика "Инцидент Бийск" обнаружили в Наукограде автомобиль со странным номером "РОМКА". Но редакции altapress.ru на этом снимке больше всего понравилась машина, стоящая сразу за ромкиным внедорожником.
2. Новосибирские мстители
Утром 10 июля в столице СФО водитель Chrysler Sebring обнаружил, что его машину расписали неизвестные вандалы. Читатели АСТ-54 предположили, что так с владельцем американского автомобиля поступила какая-нибудь обиженная девушка.
Нашему подписчику @q79destroy не понравилось, что в ролике с прыгающим грузовиком мы ограничились лишь наложением музыки 🤷🏻♂️Поэтому мы попросили нашего админа @moses_max исправить эту ситуацию, и добавить на видео побольше визуальных эффектов 🎥#новосибирск #дороги #кино #спецэффекты #большенеколхоз #bagriders #shootingstars
1. Летающий грузовик
О том, что в Новосибирске сняли на видео летающий грузовик altapress.ru уже писал. Однако читателю АСТ-54 не понравилось, как редакция паблика смонтировала этот полёт, и он сделал очень эпичный ролик про подскочившую на яме, прикрытой лужей машину. Это кино нам понравилось больше, чем оригинал.
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