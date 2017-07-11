Автоновости

7 горячих автоприколов из Барнаула, Бийска и Новосибирска

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Сегодня, 12:38.
Фоторепортажи

В последнее дни в соцсетях появилось множество автомобильных происшествий, которые altapress.ru, мягко сказать, удивили. Предлагаем вам горячую семерку автоприколов из Барнаулу, Бийска, Новосибирска и Бухтармы.

7. Бийский "стоунхендж"

В Бийске лес в районе АБ оградили от въезда автомобилей бетонными блоками со стороны городских очистных сооружений. Как утверждают подписчики сообщества "Типичный Бийск", это сделано для того, чтобы "автовандалы" не заезжали в лесной массив. Впрочем, по мнению других читателей, от "пеших вандалов" лес эти загородки не спасут.

В Новосибирске Lexus въехал в недавно уложенный бетон и застрял.
В Новосибирске Lexus въехал в недавно уложенный бетон и застрял.

6. Новосибирский бетоноход

В Новосибирске водитель автомобиля Lexus въехал на площадку с недавно уложенным бетоном и застрял, сообщает АСТ-54.

5. Бухтарминский утопленник

В минувшие выходные на Бухтарме водитель машины не заметил, что кончилась дорога и нырнул на автомобиле в Голубой залив. Водитель выжил. А вот его утопленный  четырехколесный друг стал объектом для фотографирования отдыхающих.

Барнаульские "парковщики от бога".
Барнаульские "парковщики от бога".
Барнаульские "парковщики от бога".
Барнаульские "парковщики от бога".
Барнаульские "парковщики от бога".
Барнаульские "парковщики от бога".

4. Барнаульские паркуны

Не перестают радовать барнаульские мастера парковки. В очередной серии снимков про таких "парковщиках от бога", выложенных в паблике Barnaul22, мы выбрали вот эти три, наиболее понравившиеся нам своей лихостью.

По Бийску ездит машина с удивительными номерами.
По Бийску ездит машина с удивительными номерами.

3. Ромка Наукоградский

Подписчики паблика "Инцидент Бийск" обнаружили в Наукограде автомобиль со странным номером "РОМКА". Но редакции altapress.ru на этом снимке больше всего понравилась машина, стоящая сразу за ромкиным внедорожником.

В Новосибирске неизвестные разрисовали Chrysler Sebring.
В Новосибирске неизвестные разрисовали Chrysler Sebring.
В Новосибирске неизвестные разрисовали Chrysler Sebring.
В Новосибирске неизвестные разрисовали Chrysler Sebring.
В Новосибирске неизвестные разрисовали Chrysler Sebring.
В Новосибирске неизвестные разрисовали Chrysler Sebring.

2. Новосибирские мстители

Утром 10 июля в столице СФО водитель Chrysler Sebring обнаружил, что его машину расписали неизвестные вандалы. Читатели АСТ-54 предположили, что так с владельцем американского автомобиля поступила какая-нибудь обиженная девушка.

1. Летающий грузовик

О том, что в Новосибирске сняли на видео летающий грузовик altapress.ru уже писал. Однако читателю АСТ-54 не понравилось, как редакция паблика смонтировала этот полёт, и он сделал очень эпичный ролик про подскочившую на яме, прикрытой лужей машину. Это кино нам понравилось больше, чем оригинал.

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