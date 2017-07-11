7 горячих автоприколов из Барнаула, Бийска и Новосибирска

В Бийске загородили проезды в лес в районе АБ. Фото : vk.com/biysk_all. В Бийске загородили проезды в лес в районе АБ. Фото : vk.com/biysk_all. В Бийске загородили проезды в лес в районе АБ. Фото : vk.com/biysk_all. В Бийске загородили проезды в лес в районе АБ. Фото : vk.com/biysk_all.

7. Бийский "стоунхендж"

В Бийске лес в районе АБ оградили от въезда автомобилей бетонными блоками со стороны городских очистных сооружений. Как утверждают подписчики сообщества "Типичный Бийск", это сделано для того, чтобы "автовандалы" не заезжали в лесной массив. Впрочем, по мнению других читателей, от "пеших вандалов" лес эти загородки не спасут.

6. Новосибирский бетоноход

В Новосибирске водитель автомобиля Lexus въехал на площадку с недавно уложенным бетоном и застрял, сообщает АСТ-54.

5. Бухтарминский утопленник

В минувшие выходные на Бухтарме водитель машины не заметил, что кончилась дорога и нырнул на автомобиле в Голубой залив. Водитель выжил. А вот его утопленный четырехколесный друг стал объектом для фотографирования отдыхающих.

4. Барнаульские паркуны

Не перестают радовать барнаульские мастера парковки. В очередной серии снимков про таких "парковщиках от бога", выложенных в паблике Barnaul22, мы выбрали вот эти три, наиболее понравившиеся нам своей лихостью.

3. Ромка Наукоградский

Подписчики паблика "Инцидент Бийск" обнаружили в Наукограде автомобиль со странным номером "РОМКА". Но редакции altapress.ru на этом снимке больше всего понравилась машина, стоящая сразу за ромкиным внедорожником.

2. Новосибирские мстители

Утром 10 июля в столице СФО водитель Chrysler Sebring обнаружил, что его машину расписали неизвестные вандалы. Читатели АСТ-54 предположили, что так с владельцем американского автомобиля поступила какая-нибудь обиженная девушка.

1. Летающий грузовик

О том, что в Новосибирске сняли на видео летающий грузовик altapress.ru уже писал. Однако читателю АСТ-54 не понравилось, как редакция паблика смонтировала этот полёт, и он сделал очень эпичный ролик про подскочившую на яме, прикрытой лужей машину. Это кино нам понравилось больше, чем оригинал.

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