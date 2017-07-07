В Новосибирске сняли на видео летающий грузовик

В Новосибирске на проезжей части на улице Сибиряков-Гвардейцев разлившаяся после дождя лужа скрыла большую яму. Водитель грузовика не знал о поджидающей ловушке, поэтому на полной скорости решил проехать по луже.
Машина высоко подпрыгнула и перелетела препятствие. Грузовик благополучно опустился на асфальт и проследовал дальше. Очевидцы поделились роликом с этим полётом в паблике АСТ-54.
Напомним, что подобный случай полета автомобиля на неровной дороге сняли в марте этого года в Бийске.
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