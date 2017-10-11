Госдума повысила штраф за отказ уступить дорогу пешеходам и велосипедистам

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, ужесточающий административную ответственность за отказ автомобилистов уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, сообщает "Росбалт".
Согласно закону, непредоставление преимущества в движении пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (кроме водителей транспортных средств) обернется штрафом от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей (сейчас максимум 1,5 тыс. рублей).
В 2015 году на пешеходных переходах произошло около 20 тыс. ДТП, в результате которых погибли более 1 тыс. человек, примерно 20 тыс. были ранены, отмечается в пояснительной записке к документу.
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