Инспекторам ДПС вновь разрешили останавливать машины вне стационарных постов

В МВД отменили принятый пять лет назад приказ, запрещающий останавливать транспортные средства вне вне стационарных постов. Об этом рассказал первый заместитель министра Александр Горомовой. Он добавил, что издание этого приказа было ошибкой со стороны министерства. По словам чиновника, об этом говорят география страны и транспортная логистика, пишет "РГ".
В обновленной редакции административного регламента для инспекторов ДПС среди перечня оснований для остановки транспортного средства сотрудником ГИБДД есть следующий: "проверка документов на право пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное средство и перевозимый груз, а также документов, удостоверяющих личность водителя и пассажиров". Ранее этот пункт был снабжен указанием на то, что такая остановка может быть произведена только на стационарных постах ДПС.
Замминистра также доложил о росте числа нарушений, связанных с автобусными пассажирскими перевозками. Так, из 7 последних происшествий с участием автобусов, оказалось, что в четырех из них водители уснули за рулем. Общее число пассажиров, погибших по вине водителей автобусов, по данным МВД, уже выросло на 21 процент. Из 115 погибших по вине водителей автобусов в последнее время пассажиров, 39 погибли, по данным МВД, именно в тот момент, когда водители уснули.
В связи с этим в МВД приняли решение останавливать перевозящие пассажиров автобусы, в том числе заказные. И в случае нарушения режима труда и отдыха их водителей предоставлять водителям возможность отдыха. Для этого полицейские наложат маршруты движения автобусов на места дислокации постов и нарядов ГИБДД.
Александр Горомовой,
первый заместитель министра внутренних дел:
Мы прогнозируем определённый негатив среди пассажиров. Но, поработав месяц в таком режиме, мы побудим хозяйствующие субъекты к необходимости требования приказа Минтранса, определяющего режим труда и отдыха водителей.
Сейчас ведется проверка исполнения федерального закона об организации пассажирских перевозок, результаты которой будут переданы в прокуратуру. Кроме того, с учетом приближения учебного года, по словам замглавы МВД, будет проверен и парк школьных автобусов.
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