Инспекторам ДПС вновь разрешили останавливать машины вне стационарных постов

В обновленной редакции административного регламента для инспекторов ДПС среди перечня оснований для остановки транспортного средства сотрудником ГИБДД есть следующий: "проверка документов на право пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное средство и перевозимый груз, а также документов, удостоверяющих личность водителя и пассажиров". Ранее этот пункт был снабжен указанием на то, что такая остановка может быть произведена только на стационарных постах ДПС.

Замминистра также доложил о росте числа нарушений, связанных с автобусными пассажирскими перевозками. Так, из 7 последних происшествий с участием автобусов, оказалось, что в четырех из них водители уснули за рулем. Общее число пассажиров, погибших по вине водителей автобусов, по данным МВД, уже выросло на 21 процент. Из 115 погибших по вине водителей автобусов в последнее время пассажиров, 39 погибли, по данным МВД, именно в тот момент, когда водители уснули.

В связи с этим в МВД приняли решение останавливать перевозящие пассажиров автобусы, в том числе заказные. И в случае нарушения режима труда и отдыха их водителей предоставлять водителям возможность отдыха. Для этого полицейские наложат маршруты движения автобусов на места дислокации постов и нарядов ГИБДД.

Александр Горомовой,

первый заместитель министра внутренних дел:

Мы прогнозируем определённый негатив среди пассажиров. Но, поработав месяц в таком режиме, мы побудим хозяйствующие субъекты к необходимости требования приказа Минтранса, определяющего режим труда и отдыха водителей.

Сейчас ведется проверка исполнения федерального закона об организации пассажирских перевозок, результаты которой будут переданы в прокуратуру. Кроме того, с учетом приближения учебного года, по словам замглавы МВД, будет проверен и парк школьных автобусов.

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