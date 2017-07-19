В Барнауле изменилась схема движения у одного из разворотных колец

На автодороге, проходящей вдоль разворотного кольца в районе домов №2, 4а по ул. Лесокирзаводской и дома №4б, теперь одностороннее движение. Для жителей, движущихся со стороны улицы Лесокирзаводской к остановке общественного транспорта "мкр. Восточный", обустроили три пешеходных перехода.

Участникам дорожного движения напоминают о необходимости соблюдения требований дорожных знаков и ПДД.

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