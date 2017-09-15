Из Тувы на Алтай хотят пробить дорогу в горах

Дорогу хотят строить в сторону Кош-Агача через Монгун-Тайгинский район Тувы.

Есть изыскания, дорожники занимаются вопросами проектирования, считают стоимость дороги. Там довольно сложные ландшафтные поверхности, труднодоступность осложняет ведение строительных работ, но для нас это очень выгодное, интересное направление. По крайней мере, для жителей Монгун-Тайгинского и Овюрского районов и вообще для западной Тувы - это выход к большой магистрали, дающей возможность выхода на международный пункт "Ташанта", выход на Республику Алтай и Новосибирскую область. Там срезается целых 300 километров, даже чуть больше.