Из Тувы на Алтай хотят пробить дорогу в горах

В Туве, имеющей лишь одну крупную трассу, связывающую ее с другими регионами России (на севере, в сторону Красноярска), ищут путь на запад через Алтай в Новосибирск. Об этом заявил глава республики Шолбан Кара-оол, пишет официальный портал региона.
Дорогу хотят строить в сторону Кош-Агача через Монгун-Тайгинский район Тувы.
Шолбан Кара-оол,
глава Республики Тыва:
Есть изыскания, дорожники занимаются вопросами проектирования, считают стоимость дороги. Там довольно сложные ландшафтные поверхности, труднодоступность осложняет ведение строительных работ, но для нас это очень выгодное, интересное направление. По крайней мере, для жителей Монгун-Тайгинского и Овюрского районов и вообще для западной Тувы - это выход к большой магистрали, дающей возможность выхода на международный пункт "Ташанта", выход на Республику Алтай и Новосибирскую область. Там срезается целых 300 километров, даже чуть больше.
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