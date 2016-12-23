Из-за крупного пожара Барнаул встал в огромных пробках

23 декабря Барнаул уже днем встал в серьезных дорожных заторах. По данным Яндекс.Пробок, уровень заторов составляет 9 баллов. Самая критическая ситуация сложилась на участке проспекта Ленина от Космонавтов до Кулагина. Скорость движения составляет 3 км/ч.
Огромные пробки образовались и на соседних дорогах. Так, практически не двигается Матросова — от Георгия Исакова до Ленина. Скорость движения — 3 км/ч.
Северо-Западная стоит от 5-й Западной до Ленина. Скорость — 5 км/ч.
Также серьезный затор на Калинина — от Аносова до Чудненко. Скорость здесь 3 км/ч.
Проблемы с движением в этой части города связан с серьезным пожаром на радиозаводе. ГИБДД по Барнаулу перекрыла движение транспорта по ул. Аносова от пр. Ленина до пр. Калинина и по нечетной стороне пр. Калинина от ул. Аносова до ул. Кулагина.
Сложная дорожная обстановка сложилась и в других районах города:
- Строителей и Челюскинцев в районе "Галактики" (5-10 км/ч)
- Гоголя от Социалистического до Ленина (5-7 км/ч)
- Советской Армии (по нечетной стороне) от Матросова до Павловского тракта (3 км/ч)
- Партизанская от Ленина до Красноармейского (7 км/ч)
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