Как в Барнауле будут перекрывать улицу Матросова во время ремонта моста

Специалисты ДСУ работают на Матросова со 2 мая. Они уже сняли "убитый" асфальт на участке от ул. Советской армии до Юрина и уложили два слоя нового. Сейчас они монтируют бордюры и готовятся укладывать финальный слой.

Николай Данилин,

директор "Барнаульского ДСУ №4":

За мостом (на отрезке от Юрина до проспекта Ленина — прим. ред.) мы пока не работаем. Там контактная сеть троллейбуса, мы можем работать только тогда, когда она выключена. А она не работает только 5 часов в сутки по ночам. Сейчас администрация проводит тендер на ремонт моста. С 10 июня на объект должны выйти подрядчики. Тогда проезд по мосту закроют, контактную сеть выключат и мы сможем продолжить работу. Полностью движение по Матросова не прекратится: здесь просто будет два тупиковых участка.

Как уточнили в администрации города, реконструкция моста продлится два месяца.

Напомним, ранее замглавы администрации Анатолий Воронков говорил, что движение общественного транспорта по улице Матросова на время реконструкции моста будет закрыто. По его словам, автобусы и троллейбусы будут двигаться по ул. Северо-Западной. Актуальную схему движения общественного транспорта мэрия опубликует позже.

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