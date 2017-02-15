ГИБДД установит 15 новых камер в Барнауле. Карта

Власти рассчитывают, что установка камер поможет снизить число очагов аварийности в Барнауле. Это нужно не только для того, чтобы городские улицы были безопаснее для водителей и пешеходов, но и чтобы получить федеральное финансирование на дорожную инфраструктуру в 2019-2025 году.

На карте ниже новые камеры обозначены синим. Красным отмечены уже существующие. Их на сегодняшний день 20. Почти половину из них установили в течение последних полутора лет.

При этом современные комплексы позволяют фиксировать не только превышение скоростного режима в конкретном месте. Так, с помощью двух новых камер на Ленточном бору автоматика рассчитывает среднюю скорость машины, с которой она проехала по шоссе. Если эта средняя скорость превышает разрешенный лимит, собственнику авто придет штраф, даже если под каждой из камер автомобиль проехал без нарушения. Аналогичная система появится вскоре и на Лесном тракте.

Также в городе уже установили первые системы "Автоураган". Такая камера способна фиксировать не только превышение скорости, но и проезд на красный свет и выезд за стоп-линию. Также штраф на основании данных камеры пришлют тем, кто не пропустит пешехода. "Автоураганы" уже стоят на перекрестках проспектов Социалистического и Строителей, а также проспекта Ленина и ул. Молодежной. Аналогичные комплексы должны появиться на пересечении Павловского тракта и ул. Георгиева, на проспекте Ленина (у политеха и у перекрестка с улицей Анатолия), Змеиногорском тракте и на Солнечной поляне.

Цифра

169 тыс. штрафов выписали в 2016 году сотрудники ГИБДД в Алтайском крае на основе данных с приборов фото-видео фиксации нарушений. Это на треть больше, чем годом ранее. Источник: управление ГИБДД по региону.