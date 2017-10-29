Китайцы создали первый в мире смартфон с камерой в 80 мегапикселей

Наиболее мощные предшественники Koobee F1 имели оптику в 41 мегапиксель, а качество фотографий было обусловлено только оптикой, встроенной в смартфон.

Помимо мощной камеры, Koobee F1 имеет 8-ядерный процессор с 4 Гб оперативной памяти и 2К-дисплей, а также две тыльные камеры и фронтальную с разрешением в 16 мегапикселей. Стоимость новинки — около $270. Это на $9 меньше, чем будет стоить ремонт экрана iPhone X, отмечает сайт runews24.ru.

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