Китайцы создали первый в мире смартфон с камерой в 80 мегапикселей

Китайская компания Koobee презентовала первый в мире смартфон с 80-мегапиксельной камерой. Он называется Koobee F1. По словам производителя, увеличение изображения до максимальной степени реализуется на программном уровне, передает iReactor.
Наиболее мощные предшественники Koobee F1 имели оптику в 41 мегапиксель, а качество фотографий было обусловлено только оптикой, встроенной в смартфон.
Помимо мощной камеры, Koobee F1 имеет 8-ядерный процессор с 4 Гб оперативной памяти и 2К-дисплей, а также две тыльные камеры и фронтальную с разрешением в 16 мегапикселей. Стоимость новинки — около $270. Это на $9 меньше, чем будет стоить ремонт экрана iPhone X, отмечает сайт runews24.ru.
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