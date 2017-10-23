Смартфон вместо ГИБДД: депутаты рассмотрят законопроект о "народных инспекторах"

В Госдуму внесли законопроект, который позволит "народным инспекторам" фиксировать нарушения ПДД при помощи смартфонов. Согласно документу, штрафы с виновников хотят взимать без составления административного протокола.
По замыслу авторов идеи, чтобы привлечь к ответственности нарушителя ПДД, любому гражданину достаточно будет просто заснять его проступок на видео в специальном приложении. Ранее законопроект уже рассмотрели и одобрили в правительстве.
Как сообщал altapress.ru, записи нарушений предложат загружать в единую систему, доступ к которой осуществляется на базе "Госуслуг". Это позволит определить личность заявителя.
Сообщить о нарушителях в ГИБДД можно и сейчас. Но пока инспекторам приходится тратить много времени и сил, чтобы доказать виновность нарушителя по видеозаписи. Нужно провести целую цепочку действий: вызвать сообщившего о нарушении, проверить по базам данных личность нарушителя, опросить, установить свидетелей и так далее. Все это — за двухмесячный срок привлечения к ответственности.
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