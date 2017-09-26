МВД предложило упростить процедуру наказания нарушителей ПДД по видеозаписи

Согласно документу, что записи нарушений можно будет загружать в единую систему, доступ к которой осуществляется на базе "Госуслуг". Это позволит определить личность заявителя.

Сейчас инспекторам ГИБДД приходится тратить много времени и сил, чтобы доказать виновность нарушителя по видеозаписи. Нужно провести целую цепочку действий: вызвать сообщившего о нарушении, проверить по базам данных личность нарушителя, опросить, установить свидетелей и так далее. Все это — за двухмесячный срок привлечения к ответственности.

Инициативу уже одобрила комиссия по законопроектной деятельности правительства. Теперь законопроект рассмотрят на заседании правительства РФ.

Идею выписывать штрафы на основании видео с автомобильных регистраторов и мобильных телефонов российские власти обсуждают уже несколько лет. В июле 2017 года Минсвязи подготовил законопроект, который подготовил правовые основания для такой процедуры привлечения к ответственности.

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