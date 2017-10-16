Автоновости

На Алтае автоворы оторвали колесо у Rav-4

Сегодня, 10:08.
Автоновости

У жительницы Горно-Алтайска украли колесо и чехол к нему. Ущерб составил 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Спущенное колесо.
Спущенное колесо. Фото : vizhevske.ru.

Кража произошла ночью. Автомобиль Toyota Rav-4 был припаркован у ограды дома потерпевшей. Злоумышленник отвинтил и унес запасное колесо от машины. На месте преступления полицейским удалось снять отпечатки пальцев, по которым вышли на подозреваемого. Им оказался 42-летний горожанин, ранее уже совершавший преступления.

Найти подозреваемого удалось за час. Мужчину доставили в отдел полиции, где тот сознался в краже. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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