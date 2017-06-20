Томичи продали барнаульцу машину, а потом украли её

По предварительной информации, житель Барнаула купил машину у жителя Томска. Накануне продажи злоумышленники установили на автомобиль маячок, а потом отследили его. Воспользовавшись запасным ключом, они уехали в неизвестном направлении.

Утром хозяин обнаружил пропажу и обратился в полицию. После чего по ориентировке автомобиль задержали на стационарном посту ДПС.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража".

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