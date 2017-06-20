Автоновости

Томичи продали барнаульцу машину, а потом украли её

326
Сегодня, 16:08.
Автоновости

Полицейские задержали нескольких жителей Томска, которых подозревают в краже автомобиля у барнаульца. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

Машина, автодиски.
Машина, автодиски. Фото : Открытые источники в Интернете (СС0).

По предварительной информации, житель Барнаула купил машину у жителя Томска. Накануне продажи злоумышленники установили на автомобиль маячок, а потом отследили его. Воспользовавшись запасным ключом, они уехали в неизвестном направлении.

Утром хозяин обнаружил пропажу и обратился в полицию. После чего по ориентировке автомобиль задержали на стационарном посту  ДПС.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража".

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus