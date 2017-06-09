В Горном Алтае украли легендарный "ГАЗ-69" прямо с СТО

В полицию обратился житель Онгудайского района, который сообщил, что неизвестные похитили его автомобиль. Сумму ущерба он оценил в 80 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что в августе 2015 года заявитель договорился о ремонте машины на СТО. В апреле 2017 года мужчина решил забрать машину, потому что ее так и не отремонтировали, но не нашел её. Очевидцы рассказали, что видели как двое мужчин погрузили автомобиль в кузов грузовика и уехали.

Полицейские нашли причастного к краже ранее судимого жителя Усть-Канского района. Мужчина во всем сознался и рассказал, что увез машину к себе домой и хотел использовать в личных целях.

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