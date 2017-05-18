В Барнауле будут судить похитителей люксовых автомобилей

Следствие выяснило, что в 2015-2016 обвиняемые с помощью технических средств, которые отключают сигнализации автомобилей и запускают двигатели, похитили автомобили "Toyota LandCruiser 120", "Lexus RX 350", "Lexus RX 330" и имущество в них на общую сумму более 3 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Индустриальный районный суд Барнаула.

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