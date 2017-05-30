Фотофакты. Почему до сих пор не закончился ремонт дороги на Красноармейском

Дорожные службы будут ремонтировать проспект Красноармейский в Барнауле до конца июня. В последнее время темп работ несколько снизился, а водители уже неделю вынуждены лавировать между десятками огороженных колодцев.
Как рассказал директор "Барнаульского ДСУ №4" Николай Данилин, его организация уложила нижний слой асфальта и на 70% заменила бордюры. Также сейчас дорожники делают пандусы на пешеходных переходах. Он объяснил, с какими сложностями пришлось столкнуться подрядчику при ремонте Красноармейского.
Николай Данилин,
директор "Барнаульского ДСУ №4":
Работы затруднил поиск колодцев. Когда мы сняли асфальт, то смогли найти только 70 из 150 штук. Остальные 80, судя по толщине асфальта, закатали еще лет 20 назад. Пришлось с помощью металлоискателей устанавливать, где они находятся.
Сейчас собственники сетей проводят ревизию колодцев. Часть из них мы будем засыпать, а некоторые они восстанавливать. После того, как собственники сделают это, мы будем поднимать люки на проектный уровень.
По словам Данилина, с пятницы (2 июня), если позволит погода, работники ДСУ начнут укладывать верхний слой асфальта на участке от проспекта Строителей до ул. Молодежной. К середине месяца дорожники рассчитывают дойти до ул. Партизанской, а к концу июня полностью уложить новый асфальт на всем протяжении Красноармейского.
При этом три трамвайных переезда обновят лишь в конце августа или в начале сентября. Дело в том, что этим займется "Горэлектротранс", испытывающий финансовые затруднения. "Мы для них купили рельсы. Администрация в курсе ситуации. Надеюсь, ГЭТ оперативно все сделает", — отметил Данилин.
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