Почему на Красноармейском срезали относительно целый асфальт

По словам чиновника, межремонтный срок дорожного полотна на Красноармейском по нормативам уже истек. На многих участках асфальт был разбит достаточно сильно. Например, в районе торгового центра "Первомайский". На других, относительно благополучных отрезках, также можно было найти множество трещин и небольших выбоин, которые через пару-тройку лет грозили перерасти в серьезные проблемы.

Как сказал Анатолий Воронков, городские чиновники решили, чтобы целесообразно было направить часть средств федеральной программы "Безопасные и качественные дороги" именно на проспект Красноармейский, чтобы в ближайшие годы "не потерять важнейшую для города магистраль".

Напомним, в 2017-2018 году Барнаул ждет как никогда масштабная кампания по ремонту дорог. За два года в уличную инфраструктуру вложат 3 млрд рублей. В этом году по проекту планируют обновить 25 дорог краевой столицы. В их числе — ул. Балтийская, Взлетная, Матросова, Попова, Власихинская, Молодежная, Советской Армии, проспектов Космонавтов и др.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.