Почему на Красноармейском срезали относительно целый асфальт

Дорожные службы меняют асфальтовое полотно на проспекте Красноармейском. У многих барнаульцев это вызвало вопросы, ведь в целом состояние магистрали не казалось проблемным. Замглавы администрации Барнаула Анатолий Воронков объяснил altapress.ru, почему проспект оказался в программе ремонта.
По словам чиновника, межремонтный срок дорожного полотна на Красноармейском по нормативам уже истек. На многих участках асфальт был разбит достаточно сильно. Например, в районе торгового центра "Первомайский". На других, относительно благополучных отрезках, также можно было найти множество трещин и небольших выбоин, которые через пару-тройку лет грозили перерасти в серьезные проблемы.
Как сказал Анатолий Воронков, городские чиновники решили, чтобы целесообразно было направить часть средств федеральной программы "Безопасные и качественные дороги" именно на проспект Красноармейский, чтобы в ближайшие годы "не потерять важнейшую для города магистраль".
Напомним, в 2017-2018 году Барнаул ждет как никогда масштабная кампания по ремонту дорог. За два года в уличную инфраструктуру вложат 3 млрд рублей. В этом году по проекту планируют обновить 25 дорог краевой столицы. В их числе — ул. Балтийская, Взлетная, Матросова, Попова, Власихинская, Молодежная, Советской Армии, проспектов Космонавтов и др.
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