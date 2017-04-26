В Барнауле стартовала масштабная кампания по ремонту дорог

Старое покрытие дорожники убирают. Движение на участках не перекрывают. Регулировщики помогают автомобилистам объехать технику, часть работ проводят в ночное время. После того как асфальт срежут, начнется укладка нового. Он должен прослужить не менее пяти лет, сообщают в пресс-центре администрации Барнаула.

Напомним, в 2017-2018 году Барнаул ждет как никогда масштабная кампания по ремонту дорог. За два года в уличную инфраструктуру вложат 3 млрд рублей. В этом году по проекту планируют обновить 25 дорог краевой столицы.

В итоге к 2019 году в нормативное состояние должны привести не менее половины всех дорог краевой столицы (сейчас этот показатель — 46,6%). При этом число очагов концентрации ДТП должно сократиться вдвое (с нынешних 60 до 30). Еще один важный показатель: не менее 40% горожан должны в опросах ответить, что дороги стали безопаснее.

Если агломерация выполнит этот норматив, то она попадет во второй этап программы. Тогда вложения в дорожную инфраструктуру Барнаула и его пригородов из федерального центра продлятся до 2025 года. Это позволит, привести в нормативное состояние 85% дорог и воплотить в жизнь крупные и капиталоемкие инфраструктурные проекты — например, строить новые дороги и развязки, отремонтировать Коммунальный (старый) мост, расширить узкий участок проспекта Ленина у Нового рынка и т.п.

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