Город-рай: в Барнауле к 2025 году отремонтируют все дороги и сократят пробки

Дело в том, что Барнаульская агломерация стала участником федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Это значит, что на городские и пригородные дороги краевая столица будет получать деньги из федерального бюджета.

Так, уже в 2017 году Барнаул получит из федеральной казны 637 млн рублей. Программа подразумевает, что не менее чем столько же должны добавить край и город. Их доля составит 738 млн рублей. Итого — 1,375 млрд. рублей. На эти средства проведут масштабную ремонтную кампанию. "Город перейдет в режим стройки", говорят власти. Она продолжится и в 2018 году.

В итоге к 2019 году в нормативное состояние должны привести не менее половины всех дорог краевой столицы (сейчас этот показатель — 46,6%). При этом число очагов концентрации ДТП должно сократиться вдвое (с нынешних 60 до 30). Еще один важный показатель: не менее 40% горожан должны в опросах ответить, что дороги стали безопаснее.

Если агломерация выполнит этот норматив, то она попадет во второй этап программы. Тогда вложения в дорожную инфраструктуру Барнаула и его пригородов из федерального центра продлятся до 2025 года. Это позволит, привести в нормативное состояние 85% дорог и воплотить в жизнь крупные и капиталоемкие инфраструктурные проекты — например, строить новые дороги и развязки, отремонтировать Коммунальный (старый) мост, расширить узкий участок проспекта Ленина у Нового рынка и т.п.