Мэрия пообещала разобраться с транспортным коллапсом на кольце у "Ашана"

Напомним, что с 19 сентября на месяц перекрыли движение на Малахова и Власихинской. Это привело к серьезным заторам, на которые пожаловались горожане.

В мэрии пообещали оперативно решить проблемы. В четверг Гармат заявил, что к вечеру после укладки среднего слоя подрядчик должен открыть сквозное движение по первой половине кольца (ближе к "Ашану").



Также власти пообещали перенастроить светофоры на Трактовой, Попова и Павловском тракте, чтобы минимизировать заторы.



"Временные неудобства, связанные с устройством кольцевого движения, в будущем компенсируются повышением пропускной способности и уменьшением дорожно-транспортных происшествий на данной транспортной развязке", — заявил Гармат.

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