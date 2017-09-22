Мэрия пообещала разобраться с транспортным коллапсом на кольце у "Ашана"

На строящемся третьем малаховском кольце должны частично открыть сквозное движение. Об этом заявил Иван Гармат, заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.
Напомним, что с 19 сентября на месяц перекрыли движение на Малахова и Власихинской. Это привело к серьезным заторам, на которые пожаловались горожане.
В мэрии пообещали оперативно решить проблемы. В четверг Гармат заявил, что к вечеру после укладки среднего слоя подрядчик должен открыть сквозное движение по первой половине кольца (ближе к "Ашану").
Также власти пообещали перенастроить светофоры на Трактовой, Попова и Павловском тракте, чтобы минимизировать заторы.
"Временные неудобства, связанные с устройством кольцевого движения, в будущем компенсируются повышением пропускной способности и уменьшением дорожно-транспортных происшествий на данной транспортной развязке", — заявил Гармат.
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