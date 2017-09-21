Автоновости

В Барнауле на Малахова-Власихинской на месяц перекрыли дорогу

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Сегодня, 12:07.
Автоновости

В Барнауле на пересечении улиц Малахова и Власихинская с 19 сентября перекрыта часть улицы. Движение откроют 19 октября, сообщает пресс-служба городской администрации.

Перекрытие дороги.
Перекрытие дороги. Фото : barnaul.org.

Из-за строительства транспортной развязки в этом районе перекрыто движение на:

  • четной стороне ул.Малахова, от проезда Северного Власихинского до ул.Власихинской,  до 21.00 час. 19.10.2017;
  • нечетной стороне ул.Малахова, от ул.Власихинской до проезда к зданию №181а по ул.Малахова,  до 21.00 час. 19.10.2017.

Водителей просят выбирать пути объезда.

Схема объезда Малахова-Власихинская.
Схема объезда Малахова-Власихинская

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