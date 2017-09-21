В Барнауле на Малахова-Власихинской на месяц перекрыли дорогу

В Барнауле на пересечении улиц Малахова и Власихинская с 19 сентября перекрыта часть улицы. Движение откроют 19 октября, сообщает пресс-служба городской администрации.
Из-за строительства транспортной развязки в этом районе перекрыто движение на:
- четной стороне ул.Малахова, от проезда Северного Власихинского до ул.Власихинской, до 21.00 час. 19.10.2017;
- нечетной стороне ул.Малахова, от ул.Власихинской до проезда к зданию №181а по ул.Малахова, до 21.00 час. 19.10.2017.
Водителей просят выбирать пути объезда.
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