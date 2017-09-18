В Барнауле на месяц перекроют несколько участков дороги на Малахова

Дорожники перекроют участки:

четной стороны ул.Малахова, от проезда Северного Власихинского до ул.Власихинской, с 08.00 час. 19.09.2017 до 21.00 час. 19.10.2017;

нечетной стороны ул.Малахова, от ул.Власихинской до проезда к зданию №181а по ул.Малахова, с 08.00 час. 19.09.2017 до 21.00 час. 19.10.2017.

Автобусный маршрут №18 будет ходить по следующей схеме: ...ул.Лазурная — проезд Южный Власихинский — ул.Шумакова — ул.Балтийская — ул.Малахова, далее — по маршруту.

Автобусные маршруты №47, 76 будут ходить по схеме: ...ул.Балтийская — ул.Шумакова — проезд Южный Власихинский — ул.Лазурная, далее — по маршруту.

Автобусный маршрут №29 будет ходить по схеме: …проезд Южный Власихинский — ул.Шумакова — ул.Власихинская, далее — по маршруту.

Движение автобусного маршрута №17 будет осуществляться по следующей схеме: …ул.Малахова – проезд Северный Власихинский – ул.Лазурная, далее – по маршруту.

Движение автобусных маршрутов №51, 65, 75, 80 будет осуществляться по следующей схеме: ...ул.Балтийская — ул.Малахова — проезд Северный Власихинский — ул.Лазурная — ул.Власихинская, далее — по маршруту.

Движение автобусного маршрута №59 будет осуществляться по следующей схеме: …ул.Малахова — проезд Северный Власихинский — ул.Лазурная — ул.Власихинская, далее — по маршруту.

Движение автобусных маршрутов №119, 126 будет осуществляться по следующей схеме: …ул.Балтийская — ул.Шумакова — ул.Власихинская, далее — по маршруту.

Водителей просят заранее выбирать маршруты объезда.

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