Минфин разработал поправки к закону об ОСАГО

Минфин разработал поправки, позволяющие провести либерализацию системы автострахования ОСАГО, пишет "Коммерсантъ".
Поправки ориентированы, в первую очередь, на защиту прав водителей.
"Из-за опасений по поводу роста цен в этом сегменте пока страховщикам предложено во время переходного периода к свободным тарифам самостоятельно устанавливать только понижающие стоимость полиса коэффициенты. Водителям же поправки ведомства к закону об ОСАГО предлагают три варианта наполнения полисов с лимитами выплат до 2 млн руб. и возможность заключать договор более чем на год", — сказано в публикации.
Согласно поправкам, Центробанк перестанет устанавливать "вилку" тарифов для каждого вида транспорта, а будет отвечать только за общие границы базового тарифа, конкретное значение которого определит страховщик.
Теперь копании смогут вводить ряд понижающих коэффициентов, зависящих, к примеру, от манеры вождения, коэффициенты мощности и территориальный коэффициент.
Отныне страховщик не сможет отказать клиенту в заключении договора по выбранному им варианту тарифа или навязывать альтернативу.
Наконец, водители получат право покупать полис на срок больше года, пишет polit.ru.
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