На Алтае на видео сняли, как автоледи не смогла сбить дорожный знак

26 сентября в Бийске водитель легкового автомобиля не справилась с управлением, выехала с дороги на газон и протаранила дорожный знак.
ДТП в Бийске. 26 сентября 2017 года. Фото : скрин с видео digibi.ru.
ДТП в Бийске. 26 сентября 2017 года. Фото : скрин с видео digibi.ru.
ДТП в Бийске. 26 сентября 2017 года. Фото : скрин с видео digibi.ru.
ДТП в Бийске. 26 сентября 2017 года. Фото : скрин с видео digibi.ru.
ДТП в Бийске. 26 сентября 2017 года. Фото : скрин с видео digibi.ru.
ДТП в Бийске. 26 сентября 2017 года. Фото : скрин с видео digibi.ru.
Авария произошла на перекрестке улиц Разина и Ленинградской, сообщает компания "Сотрудник", видеокамера которой засняла момент аварии.
Столб дорожного знака оказался крепче машины. У автомобиля была разбита передняя часть, а столб даже не погнулся.
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