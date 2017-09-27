На Алтае на видео сняли, как автоледи не смогла сбить дорожный знак

26 сентября в Бийске водитель легкового автомобиля не справилась с управлением, выехала с дороги на газон и протаранила дорожный знак.

ДТП в Бийске. 26 сентября 2017 года. Фото : скрин с видео digibi.ru. ДТП в Бийске. 26 сентября 2017 года. Фото : скрин с видео digibi.ru. ДТП в Бийске. 26 сентября 2017 года. Фото : скрин с видео digibi.ru. ДТП в Бийске. 26 сентября 2017 года. Фото : скрин с видео digibi.ru. ДТП в Бийске. 26 сентября 2017 года. Фото : скрин с видео digibi.ru. ДТП в Бийске. 26 сентября 2017 года. Фото : скрин с видео digibi.ru. Авария произошла на перекрестке улиц Разина и Ленинградской, сообщает компания "Сотрудник", видеокамера которой засняла момент аварии. Столб дорожного знака оказался крепче машины. У автомобиля была разбита передняя часть, а столб даже не погнулся. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.