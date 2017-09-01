Автоновости

На Алтае "Нива" врезалась в грузовой Mercedes

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Сегодня, 10:23.
Фоторепортажи

31 августа в Бийске произошла авария с участием "Нивы" и грузовика Merсedes.

Легвой автомобиль выезжал с автомойки у торгового центра "Лента", водитель решил проскочить под запрещающий знак, но не успел и его автомобиль столкнулся с грузовиком, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Бийск".

В ДТП никто не пострадал. У "Нивы" смяло левый бок, Merсedes получил незначительные повреждения.

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