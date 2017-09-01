На Алтае "Нива" врезалась в грузовой Mercedes

31 августа в Бийске произошла авария с участием "Нивы" и грузовика Merсedes.
ДТП в Бийске у ТЦ "Лента". 31 августа 2017 года. Фото : vk.com/incident_22.
ДТП в Бийске у ТЦ "Лента". 31 августа 2017 года. Фото : vk.com/incident_22.
ДТП в Бийске у ТЦ "Лента". 31 августа 2017 года. Фото : vk.com/incident_22.
ДТП в Бийске у ТЦ "Лента". 31 августа 2017 года. Фото : vk.com/incident_22.
Легвой автомобиль выезжал с автомойки у торгового центра "Лента", водитель решил проскочить под запрещающий знак, но не успел и его автомобиль столкнулся с грузовиком, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Бийск".
В ДТП никто не пострадал. У "Нивы" смяло левый бок, Merсedes получил незначительные повреждения.
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