На Алтае новосибирец изуродовал Camry девушки из-за места на парковке

В Горном Алтае между двумя автовладельцами из Новосибирска произошел скандал, который привел к тому, что одна из машин оказалась изуродована.
Жительница Новосибирска приехала на автомобиле Toyota Camry к аквапарку туркомплекса "Турсиб" (село Катунь Чемальского района). У входа в здание она высадила пассажиров. Рядом был припаркован еще один автомобиль, из которого вышла другая девушка и поцарапала дверью Camry.
Хозяйка поврежденного авто стала фотографировать номерные знаки машины, из которой вышла вторая девушка. Между собственниками автомобилей произошел словесный конфликт, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Поругавшись, автоледи отъехала на своей Camry к автозаправочной станции, так как рядом с аквапарком не было свободных парковочных мест и пошла по своим делам. Когда она вернулась, то обнаружила, что кто-то поцарапал кузов ее автомобиля и сорвал регистрационные знаки. Их повредили и бросили рядом. Девушка обратилась за помощью в полицию.
Вскоре был найден виновник происшествия — 26-летний новосибирец, который уже во всем признался.
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