На Алтае перевернулась иномарка, погиб водитель

По предварительным данным, 48-летний водитель Land Cruiser, двигаясь со стороны Барнаула в сторону села Советское, не справился с управлением. Машина опрокинулась.

Водитель скончался до приезда медиков. Его пассажиров — 18-летнюю девушку и 39-летнего мужчину, с травмами различной степени тяжести госпитализировали в центральную районную больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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