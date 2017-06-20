На Алтае перевернулась иномарка, погиб водитель

20 июня на 5 километре автодороги "Катунское – Красный Яр – Алтайское – граница Республики Алтай" произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.
По предварительным данным, 48-летний водитель Land Cruiser, двигаясь со стороны Барнаула в сторону села Советское, не справился с управлением. Машина опрокинулась.
Водитель скончался до приезда медиков. Его пассажиров — 18-летнюю девушку и 39-летнего мужчину, с травмами различной степени тяжести госпитализировали в центральную районную больницу.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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