Автоновости

На Алтае перевернулась иномарка, погиб водитель

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Сегодня, 12:04.
Автоновости

20 июня на 5 километре автодороги "Катунское – Красный Яр – Алтайское – граница Республики Алтай" произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

Toyota Land Cruiser 200.
Toyota Land Cruiser 200 .Фото : http://www.kolesa.ru.

По предварительным данным, 48-летний водитель Land Cruiser, двигаясь со стороны Барнаула в сторону села Советское, не справился с управлением. Машина опрокинулась.

Водитель скончался до приезда медиков. Его пассажиров — 18-летнюю девушку и 39-летнего мужчину, с травмами различной степени тяжести госпитализировали в центральную районную больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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