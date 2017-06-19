Фотофакты. В Барнауле в жестком ДТП погиб водитель такси

ДТП в поселке Лесной .Фото : Barnaul22. ДТП в поселке Лесной .Фото : Barnaul22. ДТП в поселке Лесной .Фото : Barnaul22. ДТП в поселке Лесной .Фото : Barnaul22.

По предварительной информации 21-летний водитель такси на "Ниссан Альмера" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "ГАЗ 53", за рулем которого был 33-летний мужчина. В результате ДТП водитель "Ниссана" от полученных травм скончался на месте.

Также полицейские установили, что за 3 года водительского стажа, водитель "Ниссана" получил 6 штрафов за нарушение ПДД.

Очевидцы в паблике Barnaul22 сообщают, на месте работают пожарные, МЧС, скорая помощь. Трасса перекрыта. Автобусы 20 маршрута до конечной не идут.

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