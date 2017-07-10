На Алтае полицейский Land Cruiser Prado слетел с горной дороги и перевернулся

Авария произошла на 309 километре автодороги Ябоган-Туекта, в 17.25. Машина двигалась со стороны села Ело в направлении Усть-Кана.

Водитель патрульного автомобиля Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась, пишут "Новости Горного Алтая". Причиной аварии стало повреждение колеса, прокомментировали этому изданию в республиканском МВД,

В ДТП никто не пострадал, проверка сотрудников ДПС, находившихся в автомобиле, на алкоголь в крови дала отрицательный результат. По факту ДТП проводится служебная проверка.

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