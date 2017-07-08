В Новосибирске Pajero эпично влетел под самосвал

ДТП в Новосибирске: Mitsubishi Pajero догнал самосвал. 8 июля 2017 года. Фото : vk.com/act54. ДТП в Новосибирске: Mitsubishi Pajero догнал самосвал. 8 июля 2017 года. Фото : vk.com/act54. ДТП в Новосибирске: Mitsubishi Pajero догнал самосвал. 8 июля 2017 года. Фото : vk.com/act54. ДТП в Новосибирске: Mitsubishi Pajero догнал самосвал. 8 июля 2017 года. Фото : vk.com/act54.

Самосвал стоял на светофоре возле церкви на перекрестке улиц Большевистской и Выборной. Внедорожник на большой скорости въехал в грузовик сзади и попал капотом под кузов. Водителя Pajero увезли в больницу на "скорой помощи".

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