В Новосибирске Pajero эпично влетел под самосвал

Утром 8 июля в Новосибирске произошло ДТП с участием внедорожника Mitsubishi Pajero и грузовика, пишут очевидцы в сообществе АСТ-54.
ДТП в Новосибирске: Mitsubishi Pajero догнал самосвал. 8 июля 2017 года. Фото : vk.com/act54.
ДТП в Новосибирске: Mitsubishi Pajero догнал самосвал. 8 июля 2017 года. Фото : vk.com/act54.
ДТП в Новосибирске: Mitsubishi Pajero догнал самосвал. 8 июля 2017 года. Фото : vk.com/act54.
ДТП в Новосибирске: Mitsubishi Pajero догнал самосвал. 8 июля 2017 года. Фото : vk.com/act54.
Самосвал стоял на светофоре возле церкви на перекрестке улиц Большевистской и Выборной. Внедорожник на большой скорости въехал в грузовик сзади и попал капотом под кузов. Водителя Pajero увезли в больницу на "скорой помощи".
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