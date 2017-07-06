На Алтае не имеющий прав водитель МАЗа спровоцировал массовую аварию

Массовое ДТП в Республике Алтай. 5 июля 2017 года. Фото : 04.мвд.рф. Массовое ДТП в Республике Алтай. 5 июля 2017 года. Фото : 04.мвд.рф. Массовое ДТП в Республике Алтай. 5 июля 2017 года. Фото : 04.мвд.рф.

Авария произошла в 15.20 в Майминском районе между селами Соузга и Манжерок.

Водитель МАЗа не имел прав на управление транспортным средством. На 460 километре федеральной трассы он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный УАЗ, которым управлял 54-летний чемалец. Этот грузовичок откинуло на ВАЗ, принадлежащий 26-летнему новосибирцу. А МАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Тойотой" под управлением 33-летнего жителя Новосибирска.

Иномарка потеряла управление, Windom съехал с дороги и врезался в дерево.

Тестирование водителей на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат.

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