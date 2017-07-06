На Алтае не имеющий прав водитель МАЗа спровоцировал массовую аварию

5 июля на Чуйском тракте в Республике Алтай произошло ДТП, в котором столкнулись четыре автомобиля: МАЗ, грузовой УАЗ, ВАЗ-21140 и Toyota Windom. В результате аварии в больницу с травмами отправили двух жительниц Новосибирска и трехлетнего ребенка, ехавших в "Тойоте".
Авария произошла в 15.20 в Майминском районе между селами Соузга и Манжерок.
Водитель МАЗа не имел прав на управление транспортным средством. На 460 километре федеральной трассы он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный УАЗ, которым управлял 54-летний чемалец. Этот грузовичок откинуло на ВАЗ, принадлежащий 26-летнему новосибирцу. А МАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Тойотой" под управлением 33-летнего жителя Новосибирска.
Иномарка потеряла управление, Windom съехал с дороги и врезался в дерево.
Тестирование водителей на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат.
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