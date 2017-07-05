В Бердске водитель иномарки сбил женщину, стоявшую на крыльце магазина

В Бердске водитель на "Карине" сбил женщину, стоявшую на крыльце супермаркета. 5 июля 2017 года. Фото : региональный автомобильный портал "Авто Бердск". В Бердске водитель на "Карине" сбил женщину, стоявшую на крыльце супермаркета. 5 июля 2017 года. Фото : региональный автомобильный портал "Авто Бердск". В Бердске водитель на "Карине" сбил женщину, стоявшую на крыльце супермаркета. 5 июля 2017 года. Фото : региональный автомобильный портал "Авто Бердск". В Бердске водитель на "Карине" сбил женщину, стоявшую на крыльце супермаркета. 5 июля 2017 года. Фото : региональный автомобильный портал "Авто Бердск".

По данным очевидцев, авария произошла около 7 утра. Водитель въехал по ступенькам местного магазина, не обращая внимания на находившуюся там горожанку. Мужчина отказался проходить освидетельствование на алкоголь. Его машина была забрана на штрафстоянку. Пострадавшую госпитализировали.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.