В Бердске водитель иномарки сбил женщину, стоявшую на крыльце магазина

5 июля в Бердске произошло необычное ДТП. Водитель автомобиля Toyota Carina сбил пожилую женщину, стоявшую на крыльце продуктового магазина, сообщает "Инцидент Новосибирск".
В Бердске водитель на "Карине" сбил женщину, стоявшую на крыльце супермаркета. 5 июля 2017 года. Фото : региональный автомобильный портал "Авто Бердск".
В Бердске водитель на "Карине" сбил женщину, стоявшую на крыльце супермаркета. 5 июля 2017 года. Фото : региональный автомобильный портал "Авто Бердск".
В Бердске водитель на "Карине" сбил женщину, стоявшую на крыльце супермаркета. 5 июля 2017 года. Фото : региональный автомобильный портал "Авто Бердск".
В Бердске водитель на "Карине" сбил женщину, стоявшую на крыльце супермаркета. 5 июля 2017 года. Фото : региональный автомобильный портал "Авто Бердск".
По данным очевидцев, авария произошла около 7 утра. Водитель въехал по ступенькам местного магазина, не обращая внимания на находившуюся там горожанку. Мужчина отказался проходить освидетельствование на алкоголь. Его машина была забрана на штрафстоянку. Пострадавшую госпитализировали.
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