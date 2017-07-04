На Алтае женщина на "Лексусе" слетела с горной дороги

Утром 3 июля в Онгудайском районе на 743 км федеральной трассы М-52 произошло ДТП с участием автомобиля Lexus, которым управляла 35-летняя женщина.
ДТП в Онгудайском районе. 3 июля 2017 года. Фото : 04.мвд.рф.
ДТП в Онгудайском районе. 3 июля 2017 года. Фото : 04.мвд.рф.
ДТП в Онгудайском районе. 3 июля 2017 года. Фото : 04.мвд.рф.
Машина двигалась со стороны райцентра по направлению к селу Акташ. По данным республиканского МВД, водитель превысила безопасную скорость движения и не справилась с управлением. В итоге машина слетела с дороги и перевернулась.
Травмированную женщину госпитализировали в районную больницу.
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