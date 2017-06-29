Автоновости

Три человека погибли после столкновения двух фур на алтайской трассе

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Сегодня, 16:48.
Автоновости

Утром 29 июня на 28 километре трассы Кузбасс — Алтай столкнулись грузовики Hino Ranger и DAF. В результате ДТП погибли три человека.

По данным МЧС по Кемеровской области, авария произошла в Ленинск-Кузнецком районе. Один из грузовиков выехал на встречную полосу, в результате чего автомобили столкнулись. В результате ДТП погибли оба водителя грузовиков и пассажир Hino.

По сообщению подписчика паблика Barnaul22, на машинах были логотипы алтайских фирм "Мария-Ра" и "Белый Замок".

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