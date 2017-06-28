На Алтае два ВАЗа столкнулись лоб в лоб на опасном повороте

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Сегодня, 19:51.
Происшествия

В Шебалинском районе около 9.20 часов на 5 км региональной автодороги "Черга-Булухта" произошло лобовое столкновение двух ВАЗов. Пострадал один из водителей.

Дорожно-транспортное происшествие.
Дорожно-транспортное происшествие. Фото: 04.мвд.рф.

44-летний житель Горно-Алтайска двигался на ВАЗ-21100 со стороны села Усть-Кан в направлении Черги. На опасном повороте он выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с ВАЗ-21101 под управлением 38-летнего жителя Рубцовска.

Виновника ДТП с травмами доставили в районную больницу. В медицинском учреждении у мужчины взяли анализ крови на наличие алкоголя. Второй участник ДТП оказался трезв. По факту аварии возбудили административное расследование.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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