На Алтае два ВАЗа столкнулись лоб в лоб на опасном повороте

В Шебалинском районе около 9.20 часов на 5 км региональной автодороги "Черга-Булухта" произошло лобовое столкновение двух ВАЗов. Пострадал один из водителей.
44-летний житель Горно-Алтайска двигался на ВАЗ-21100 со стороны села Усть-Кан в направлении Черги. На опасном повороте он выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с ВАЗ-21101 под управлением 38-летнего жителя Рубцовска.
Виновника ДТП с травмами доставили в районную больницу. В медицинском учреждении у мужчины взяли анализ крови на наличие алкоголя. Второй участник ДТП оказался трезв. По факту аварии возбудили административное расследование.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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