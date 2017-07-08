В Барнауле грузовик врезался в трамвай

Авария случилась на перекрестке улиц Малахова и Петра Сухова. Грузовик не пропустил трамвай на переезде, из-за чего и произошло столкновение. Из-за ДТП временно остановилось движение трамваев.

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