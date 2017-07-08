Автоновости

В Барнауле грузовик врезался в трамвай

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Сегодня, 09:51.
Автоновости

Утром 8 июля в Барнауле произошло ДТП с участием грузовика и трамвай, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.

Грузовик врезался в трамвай. Барнаул, 8 июля 2017 года.
Грузовик врезался в трамвай. Барнаул, 8 июля 2017 года. Фото : Павел Некрасов vk.com/barneos22.

Авария случилась на перекрестке улиц Малахова и Петра Сухова. Грузовик не пропустил трамвай на переезде, из-за чего и произошло столкновение. Из-за ДТП временно остановилось движение трамваев.

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