Видео. В Бийске трамвай сошел с рельсов и столкнулся с фурой

Само ДТП произошло в Бийске на пересечении Митрофанова и Мерлина еще 2 июня. По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, трамваем управляла 40-летняя женщина. Причины схода транспорта с рельсов не уточняются.

В результате ДТП пострадали трое пассажиров трамвая: 71, 60 и 38 лет соответственно. Им оказали помощь на месте.

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