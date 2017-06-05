Видео. В Бийске трамвай сошел с рельсов и столкнулся с фурой

В сети появилось видео, на кадры которого попало ДТП с участием трамвая и грузовика в Бийске. В ролике видно, как трамвай сошел с рельсов и задел проезжавшую фуру.
Само ДТП произошло в Бийске на пересечении Митрофанова и Мерлина еще 2 июня. По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, трамваем управляла 40-летняя женщина. Причины схода транспорта с рельсов не уточняются.
В результате ДТП пострадали трое пассажиров трамвая: 71, 60 и 38 лет соответственно. Им оказали помощь на месте.
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