Автоновости

Видео. На Алтае авария с трамваем попала в объектив камеры наблюдения

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Сегодня, 11:00.
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13 июня в Бийске произошло ДТП: врезались такси и трамвай. Как уже писал altapress.ru, авария произошла в Приобье на пересечении улиц Васильева и Мартьянова

ДТП в Бийске. 13 июня 2017 года.
ДТП в Бийске. 13 июня 2017 года. Фото : Владимир Коваленко vk.com/biysk_all.

Момент столкновения попал в объектив камеры группы компаний "Сотрудник". Автомобиль такси выехал на трамвайные пути и столкнулся с поворачивающим трамваем.

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