Видео. На Алтае авария с трамваем попала в объектив камеры наблюдения

13 июня в Бийске произошло ДТП: врезались такси и трамвай. Как уже писал altapress.ru, авария произошла в Приобье на пересечении улиц Васильева и Мартьянова

Момент столкновения попал в объектив камеры группы компаний "Сотрудник". Автомобиль такси выехал на трамвайные пути и столкнулся с поворачивающим трамваем. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.