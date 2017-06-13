Видео и фотофакты. В Барнауле жёстко столкнулись грузовик и Nissan

ДТП в Барнауле. Фото : Антон Васечкин в vk.com/barneos22. ДТП в Барнауле. Фото : Олечка Александровна в vk.com/barneos22. ДТП в Барнауле. Фото : Антон Васечкин в vk.com/barneos22. ДТП в Барнауле. Фото : Олечка Александровна в vk.com/barneos22. ДТП в Барнауле. Фото : Антон Васечкин в vk.com/barneos22.

Был свидетелем данной аварии. "Газель" выскочила на полосу встречного движения результат ДТП. Сразу после ДТП водитель "Газели" кричал, что кто то поворачивать стал и он невиновен.

Известно, что в легковой машине были дети. В аварии серьезно никто не пострадал, госпитализация никому не потребовалась. Участники аварии ищут возможных очевидцев. Любую информацию о ДТП можно сообщить в ГИБДД по телефонам 393-605, 393-544, 391-090, 393-555.

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