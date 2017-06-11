Фотофакты. На Алтае иномарка сбила велосипедистку и съехала в кювет

На Алтае иномарка сбила велосипедистку и съехала в кювет .Фото : Пресс-служба МВД по Республике Алтай. На Алтае иномарка сбила велосипедистку и съехала в кювет .Фото : Пресс-служба МВД по Республике Алтай. На Алтае иномарка сбила велосипедистку и съехала в кювет .Фото : Пресс-служба МВД по Республике Алтай.

ДТП произошло на 607 километре Чуйского тракта, в 7 километрах от села Туекта. 29-летний житель села Кош-Агач наехал на 34-летнюю жительницу Барнаула, которая ехала по обочине на велосипеде. После этого машина съехала с проезжей части дороги в кювет. Велосипедистку с травмами доставили в районную больницу, но не госпитализировали. Кроме того в результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Toyota — 40-летняя жительница села Кош-Агач. Её с полученными травмами госпитализировали.

Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. По факту ДТП возбуждено административное расследование.

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