Фотофакты. На Чуйском тракте иномарка врезалась в КамАЗ дорожников

7 июня под Бийском произошло ДТП с участием КамАЗа и автомобиля Toyota Camry, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Бийск".
ДТП на Чуйском тракте под Бийском. Фото : vk.com/incident_22.
ДТП на Чуйском тракте под Бийском. Фото : vk.com/incident_22.
ДТП на Чуйском тракте под Бийском. Фото : vk.com/incident_22.
Автомобили столкнулись на федеральной трассе Р-256 (М-52) южнее Бийска, возле поворота на поселок Амурский. В этом месте идет расширение дороги, стоит бетонное ограждение на обочине, работает дорожная техника. Легковой автомобиль ударил в заднюю часть грузовика.
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