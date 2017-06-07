Фотофакты. На Чуйском тракте иномарка врезалась в КамАЗ дорожников

ДТП на Чуйском тракте под Бийском. Фото : vk.com/incident_22. ДТП на Чуйском тракте под Бийском. Фото : vk.com/incident_22. ДТП на Чуйском тракте под Бийском. Фото : vk.com/incident_22.

Автомобили столкнулись на федеральной трассе Р-256 (М-52) южнее Бийска, возле поворота на поселок Амурский. В этом месте идет расширение дороги, стоит бетонное ограждение на обочине, работает дорожная техника. Легковой автомобиль ударил в заднюю часть грузовика.

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