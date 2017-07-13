На Алтае попавший в ДТП Land Cruiser Prado лёг на бок посреди дороги

Авария случилась около 7 утра на улице Вячеслава Шишкова, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Бийск". Один из автомобилей — Toyota Land Cruiser Prado — от удара опрокинулся и лег на бок на дороге. У второй машины разбита передняя часть.

По данным краевого управления ГИБДД, в аварии никто серьезно не пострадал. На месте работают сотрудники ДПС, устанавливаются причины произошедшего.

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