На Алтае попавший в ДТП Land Cruiser Prado лёг на бок посреди дороги

Утром 13 июля в Бийске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
Авария случилась около 7 утра на улице Вячеслава Шишкова, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Бийск". Один из автомобилей — Toyota Land Cruiser Prado — от удара опрокинулся и лег на бок на дороге. У второй машины разбита передняя часть.
По данным краевого управления ГИБДД, в аварии никто серьезно не пострадал. На месте работают сотрудники ДПС, устанавливаются причины произошедшего.
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