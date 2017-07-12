В Новосибирске в массовой аварии Subaru Legacy перевернулся посреди Красного проспекта

12 июля в центре Новосибирска на перекрестке Красного проспекта и улицы Писарева столкнулись автомобили Toyota Camry, Mitsubishi Outlander, Subaru Legacy. Последний от удара перевернулся и встал на крышу.
Перевернувшийся Subaru поставили на колёса сотрудники ДПС, МЧС и очевидцы аварии. Два водителя получили травмы: у одного из них ушибы, а другой получил рваную рану головы, сообщает АСТ-54.
В районе аварии образовался большой затор.
Как уточнили в Мобильном приложении "Автоспас Новосибирск", Subaru двигался по Красному проспекту со стороны площади Калинина. На перекрестке с улицей Писарева водитель этого автомобиля поворачивал налево, не сбрасывая скорость. Машину занесло на встречную полосу, где она ударилась в стоящий на светофоре автомобиль Toyota Camry. От этого удара Legacy перевернулся. Camry же по инерции отбросило на Outlander.
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