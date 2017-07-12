В Новосибирске в массовой аварии Subaru Legacy перевернулся посреди Красного проспекта

Тройное ДТП в центре Новосибирска. 12 июля 2017 года. Фото : vk.com/act54. Тройное ДТП в центре Новосибирска. 12 июля 2017 года. Фото : vk.com/act54. Тройное ДТП в центре Новосибирска. 12 июля 2017 года. Фото : vk.com/act54. Тройное ДТП в центре Новосибирска. 12 июля 2017 года. Фото : vk.com/act54. Тройное ДТП в центре Новосибирска. 12 июля 2017 года. Фото : vk.com/act54. Тройное ДТП в центре Новосибирска. 12 июля 2017 года. Фото : vk.com/act54. Тройное ДТП в центре Новосибирска. 12 июля 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54rus. Тройное ДТП в центре Новосибирска. 12 июля 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54rus. Тройное ДТП в центре Новосибирска. 12 июля 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54rus. Тройное ДТП в центре Новосибирска. 12 июля 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54rus. Тройное ДТП в центре Новосибирска. 12 июля 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54rus. Тройное ДТП в центре Новосибирска. 12 июля 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54rus. Тройное ДТП в центре Новосибирска. 12 июля 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54rus. Тройное ДТП в центре Новосибирска. 12 июля 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54rus. Тройное ДТП в центре Новосибирска. 12 июля 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54rus.

Перевернувшийся Subaru поставили на колёса сотрудники ДПС, МЧС и очевидцы аварии. Два водителя получили травмы: у одного из них ушибы, а другой получил рваную рану головы, сообщает АСТ-54.

В районе аварии образовался большой затор.

Как уточнили в Мобильном приложении "Автоспас Новосибирск", Subaru двигался по Красному проспекту со стороны площади Калинина. На перекрестке с улицей Писарева водитель этого автомобиля поворачивал налево, не сбрасывая скорость. Машину занесло на встречную полосу, где она ударилась в стоящий на светофоре автомобиль Toyota Camry. От этого удара Legacy перевернулся. Camry же по инерции отбросило на Outlander.

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