На Алтае пьяная женщина за рулем машины протаранила жилой дом

5 июля в Благовещенке пьяная автоледи не справилась с управлением. На скорости ее автомобиль снес забор одного из частных домовладений, и врезался в жилище, сообщает R-storona.ru.

Авария произошла в 7 утра на одной из главных дорог райцентра — улице Пушкина. Машина и дом получили повреждения. Сама виновница ДТП отделалась ушибами и ссадинами. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.