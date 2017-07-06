Автоновости

На Алтае пьяная женщина за рулем машины протаранила жилой дом

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Сегодня, 16:43.
Автоновости

5 июля в Благовещенке пьяная автоледи не справилась с управлением. На скорости ее автомобиль снес забор одного из частных домовладений, и врезался в жилище, сообщает R-storona.ru.

Женщина за рулем.
Женщина за рулем. Фото : vk.com.

Авария произошла в 7 утра на одной из главных дорог райцентра — улице Пушкина. Машина и дом получили повреждения. Сама виновница ДТП отделалась ушибами и ссадинами.

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