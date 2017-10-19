На Алтае Toyota снесла забор и перевернулась

В Камне-на-Оби Toyota снесла забор. 19 октября 2017 года. Фото : izvestiy-kamen.ru. В Камне-на-Оби Toyota снесла забор. 19 октября 2017 года. Фото : izvestiy-kamen.ru. В Камне-на-Оби Toyota снесла забор. 19 октября 2017 года. Фото : izvestiy-kamen.ru. В Камне-на-Оби Toyota снесла забор. 19 октября 2017 года. Фото : izvestiy-kamen.ru.

Авария произошла на Новоярковской трассе. Водитель не справился с управлением. О потерпевших не сообщается.

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