На Алтае "Жигули" слтели в кювет после столкновения с Ауди Q7

ДТП в Бийске. 16 октября 2017 года. Фото : vk.com/avarcom22bsk. ДТП в Бийске. 16 октября 2017 года. Фото : vk.com/avarcom22bsk. ДТП в Бийске. 16 октября 2017 года. Фото : vk.com/avarcom22bsk. ДТП в Бийске. 16 октября 2017 года. Фото : vk.com/avarcom22bsk. ДТП в Бийске. 16 октября 2017 года. Фото : vk.com/avarcom22bsk.

В аварии никто не пострадал. Ехавшие в ВАЗе водитель и его жена пытались доказать, что они не виноваты, но "Аварком22 Бийск" достал запись с регистратора, установленного в Audi, где видно, что водитель отечественного автомобиля не убедился в безопасности маневра, когда шел на обгон попутного грузовика и задел немецкую машину, также совершавшую обгон.

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