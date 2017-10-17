На Алтае "Жигули" слтели в кювет после столкновения с Ауди Q7

16 октября на окраине Бийска на улице Солтонской произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2107 и Audi Q7. В результате аварии российская машина слетела в кювет и сильно помялась. Иномарка отделалась царапинами.
ДТП в Бийске. 16 октября 2017 года. Фото : vk.com/avarcom22bsk.
ДТП в Бийске. 16 октября 2017 года. Фото : vk.com/avarcom22bsk.
ДТП в Бийске. 16 октября 2017 года. Фото : vk.com/avarcom22bsk.
ДТП в Бийске. 16 октября 2017 года. Фото : vk.com/avarcom22bsk.
ДТП в Бийске. 16 октября 2017 года. Фото : vk.com/avarcom22bsk.
В аварии никто не пострадал. Ехавшие в ВАЗе водитель и его жена пытались доказать, что они не виноваты, но "Аварком22 Бийск" достал запись с регистратора, установленного в Audi, где видно, что водитель отечественного автомобиля не убедился в безопасности маневра, когда шел на обгон попутного грузовика и задел немецкую машину, также совершавшую обгон.
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