На Чуйском тракте ограничат движение из-за военных колонн

7 июня с 22.40 до 1.40 ограничат движение для всех видов транспорта на автодороге "ЗАТО Сибирский — Р-256 ("Чуйский тракт") — с. Б. Ключи". Трехчасовое перекрытие трассы связано с плановым движением военных колонн.
Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
Напомним, 7 и 8 июня по той же причине ограничат движение для всех видов транспорта на автодороге "полевой район — а/д Барнаул — с. Косиха — полевой район". График перекрытия можно посмотреть здесь.
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