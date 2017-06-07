На Чуйском тракте ограничат движение из-за военных колонн

Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Напомним, 7 и 8 июня по той же причине ограничат движение для всех видов транспорта на автодороге "полевой район — а/д Барнаул — с. Косиха — полевой район". График перекрытия можно посмотреть здесь.

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